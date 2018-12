Maître Gims se compare à Michael Jackson et se fait critiquer par les internautes

publié le 30/12/2018 à 11:43

La comparaison est audacieuse. Le chanteur Maître Gims a posté sur son compte Instagram une photo qui a bien fait rire, et jaser, les internautes. Le cliché, mis en ligne le 28 décembre, montre, côte à côte, une photographie de lui-même, à côté d'un portrait de Michael Jackson.



La légende dit "Laissons le temps faire son oeuvre...". Une petite phrase qui a rapidement fait réagir ses abonnés, beaucoup se moquant de la comparaison.

"Tu n'as pas son charisme et tu ne sais pas danser comme lui", écrit un internaute. "On ne peut pas comparer l'incomparable, Gims 10 millions d'albums vendus, Jackson plus de 750 millions. Michael Jackson est incomparable c'est le roi de la pop... À un moment donné faut pas abuser quand même", abonde une autre. D'autres suggèrent, non sans ironie, que Maître Gims n'est peut-être pas dans son état normal ou alors qu'il se reconvertit "dans l'humour".

Certains fans ont tenu à défendre leur idole. "Maître Gims ne se compare pas à Michael Jackson, il sous-entend juste qu'il suivra ses traces !!! Ni plus ni moins !!! MJ reste un modèle pour un grand nombre de chanteurs", écrit une d'entre eux.