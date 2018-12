publié le 30/12/2018 à 13:30

L'année 2019 sera particulièrement généreuse avec les salariés. La disposition des jours fériés pourrait permettre à de nombreux Français d'augmenter sensiblement leurs jours de congés, rapporte Capital. En étalant judicieusement leurs 25 jours de congés légaux, les salariés qui ne doivent pas travailler les jours fériés pourraient ainsi bénéficier de 36 jours de repos supplémentaires durant leurs congés.



En 2019, seule la journée du 14 juillet sera perdue car elle tombe un dimanche. Les dix autres jours de congés, de janvier à décembre, permettront aux salariés de prendre de longs week-end et ce, dès le début de l'année. En posant trois jours de congés, les salariés pourraient ainsi obtenir six jours de repos jusqu'au 6 janvier, le 1er étant un jour férié.



Le mois le plus généreux est le mois d'avril, puisqu'il pourrait permettre aux salariés de s'échapper 23 jours consécutifs... En en posant 12. En quittant son travail le vendredi 19 avril au soir, un travailleur pourra ne revenir que le lundi 12 mai et bénéficier ainsi de trois jours fériés : le lundi de Pâques (le 22 avril), le mercredi 1er mai et le mercredi 8 mai.

Le jeudi de l'Ascension, qui tombe le 30 mai, permettra aux plus chanceux de partir de nouveau quatre jours en posant un seul jour de congé, le vendredi 31 mai. Comme chaque année, le lundi de Pentecôte, s'il est férié dans une entreprise, permettra aux salariés de bénéficier d'un week-end de trois jours.





Bonne pioche en août

Les juillettistes pourraient changer leurs habitudes et privilégier le mois d'août en 2019, puisque celui-ci permettra de partir neuf jours pour le prix de quatre. En posant des congés du 12 au 14 et le 16 août, un salarié pourrait ainsi bénéficier de neuf jours de repos, le jeudi 15 août étant férié.



L'année prochaine, le Père Noël apportera des cadeaux avant l'heure aux salariés, puisque le 25 décembre tombera un mercredi. En posant quatre jours, deux avant et deux après le 25, les plus chanceux pourront profiter de neuf jours de repos consécutifs, juste ce qu'il faut pour se remettre des fêtes de fin d'année.