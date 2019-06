Nord : appel à témoins après la disparition inquiétante d'un jeune homme de 17 ans

publié le 14/06/2019 à 04:57

Christopher Lamand, 17 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le 1er juin dernier. Le jeune homme, qui souffre d'une légère déficience mentale "serait susceptible de se trouver aux alentours de l'Institut médico-éducatif de Denain", dans le Nord, indique la police qui a lancé un appel à témoins sur Twitter pour tenter de le retrouver.



Le mineur, dont la disparition est jugée inquiétante, a les cheveux couleur châtain et courts. De corpulence mince, ses yeux sont bleus et il mesure 1,75 mètres. La tenue vestimentaire que portait Christopher Lamand au moment de sa disparition n'a pas été précisée.

Si vous êtes en possession d'informations permettant de localiser le jeune homme, il est indiqué de contacter le commissariat de Denain au 03.27.38.17.17, ou bien le commissariat de Valenciennes au 03.27.28.28.96.

[#AppelàTémoins] #DisparitionInquiétante de Christopher LAMAND, 17 ans, 1.75m, à #Denain depuis le 01-06-2019.

Si vous avez des informations, merci de contacter les #policiers de Denain au 03 27 38 17 17(HB) ou de #Valenciennes au 03 27 28 28 96 (24h/24). pic.twitter.com/YrqmnH70Gz — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) 13 juin 2019