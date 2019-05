et AFP

publié le 24/05/2019 à 14:46

Le corps de Sacha Arabadzic, un adolescent de 18 ans disparu depuis le 31 janvier dans le secteur de l'Alpe d'Huez (Isère) a été retrouvé jeudi 23 mai au cours d'une opération de recherche, a-t-on appris auprès de la CRS Alpes.



La dépouille du jeune homme a été découverte aux alentours de 11 heures dans le couloir de Conjone à Oz-en-Oisans par un volontaire mobilisé dans ce dispositif. Ce dernier a aperçu le casque du skieur dépassant de la neige, a précisé la même source.

Jeudi matin, environ 150 bénévoles, encadrés par 25 CRS et précédés par des équipes cynophiles, ont été acheminés à la Grande Sûre par une remontée mécanique ouverte spécialement par la station de l'Alpe d'Huez avec l'objectif de ratisser les trois zones de passage possibles du jeune homme.

Ce skieur de 18 ans "expérimenté, skiant en club, de très bon niveau", était parti seul le 31 janvier, comme il en avait l'habitude. On sait qu'il a pris le télésiège à huit places du Signal, qui va de l'Alpe d'Huez à la Grande Sûre, et qu'il a consulté sur son portable la zone permettant de redescendre sur Sardonne.



Plusieurs opérations de moindre envergure avaient déjà été menées pour retrouver le corps du jeune homme, notamment juste après sa disparition. Depuis, les secours en montagne sont allés autant que possible s'entraîner dans ce secteur, toujours dans l'espoir de pouvoir rendre le corps à sa famille.