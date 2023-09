Nicolas Sarkozy convoqué en octobre par les juges financiers en vue d'une nouvelle mise en examen

Nicolas Sarkozy vient à peine de connaître la date du procès fleuve qui l'attend début 2025, pour le financement présumé de sa campagne 2007 par des fonds libyens, qu'un nouveau rendez-vous judiciaire s'annonce. L'ancien président de la République est convoqué en octobre en vue de sa mise en examen par les juges en charge de l'enquête sur la vraie/fausse rétractation de Ziad Takieddine, l'intermédiaire sulfureux au centre du dossier libyen. L'information, révélée hier soir par nos confrères de Libération, a été confirmée par RTL et M6 auprès de sources concordantes. Une première date avait été fixée début septembre, mais elle a dû être reportée de quelques semaines, en octobre d'après nos informations.

L'affaire avait commencé par deux interviews données au Liban par Ziad Takieddine à Paris-Match et BFMTV le 12 novembre 2020, dans lesquelles l'intermédiaire revenait soudainement sur ses accusations à l'encontre de Nicolas Sarkozy dans l'affaire libyenne, en déclarant que celui-ci n'avait "pas touché un centime, cash ou pas cash pour l'élection présidentielle" ajoutant que les juges français étaient ses "pires ennemis". Les interviews étaient suivies, le 12 décembre 2020, par une "sommation interpellative" signée chez un notaire libanais, devant l'objectif de Paris-Match, où le même Takieddine accusait les juges d'instructions de lui avoir fait des promesses sur sa situation judiciaire en échange de "déclaration mettant en cause Nicolas Sarkozy" au début l'affaire libyenne.

La justice soupçonne un vaste réseau de personnages hauts en couleurs, dont la papesse de la presse people Mimi Marchand, d'avoir organisé cette rétractation publique en échange d'une forte somme promise à Ziad Takieddine. Dans ce cadre, au moins sept personnes ont été mises en examen par des juges financiers parisiens, notamment pour association de malfaiteurs en vue d'une escroquerie en bande organisée et subornation de témoins. Nicolas Sarkozy avait-il connaissance des négociations autour de l'interview et a-t-il pu donner un accord, même informel, à l'opération ? C'est tout l'enjeu de l'enquête pour le chef de l'État, qui a fermement nié toute participation aux faits au cours de trois longues auditions libres les 13 et 14 juin dernier. D'après Libération, qui a eu accès aux PV d'audition, Nicolas Sarkozy a qualifié de "construction intellectuelle" et de témoignage de "l'homme qui a vu l'homme" l'hypothèse de soin implication.



Nicolas Sarkozy au courant de l'interview de Ziad Takieddine ?

Dès le printemps 2021, Libération et Médiapart pointaient dans des enquêtes de presse le rôle de Noël Dubus, un escroc international, également source à ses heures de certains services de police, pour avoir pu assurer le transfert de fonds vers Ziad Takieddine, en accord avec l'organisatrice de l'interview Mimi Marchand, qui conteste toute opération illégale. Noël Dubus assure avoir été trois fois au domicile parisien des Sarkozy durant cette période. Au cours de ses auditions, l'ancien chef de l'État a reconnu une rencontre avec Noël Dubus, fortuite selon lui, à son domicile, au cours de laquelle il lui aurait dédicacé son livre. Toujours selon Libération, Nicolas Sarkozy a reconnu voir été mis au courant de l'interview de Ziad Takieddine quelques jours avant publication, mais sans interférer d'une quelconque manière.