Nicolas Hulot : accusé de viol et d'agressions sexuelles, l'ex-ministre entendu par la justice

Le parquet de Paris a affirmé que l'ancien ministre de la Transition écologique était entendu ce mardi 24 mai par la Brigade de protection des mineurs. Nicolas Hulot, soupçonné de viol et d'agressions sexuelles, est entendu en audition libre.

Nicolas Hulot est arrivé à la Brigade de protection des mineurs, à Paris, peu avant 14h à bord d'un taxi aux vitres teintées, ont rapporté les journalistes de l'AFP. Dans un reportage diffusé en novembre 2021 sur France 2, six femmes l'accusaient de violences sexuelles commises entre 1989 et 2001. L'une d'elle, mineure au moment des faits dénoncés, avait ensuite porté plainte.



Trois d'entre elles témoignaient de faits allant de baisers par surprise à une tentative de fellation forcée qui aurait été imposée à l'une d'entre elles, mineure à l'époque. Une quatrième, la militante écologiste Claire Nouvian, racontait avoir été mise en garde par l'entourage "politique" de Nicolas Hulot avant un tournage en 2008, afin qu'elle évite de se retrouver seule avec lui. Deux autres femmes, l'ancienne animatrice Maureen Dor et une ex-employée de TF1, avaient, elles, transmis à Envoyé Spécial des témoignages par écrit concernant des agressions sexuelles.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info