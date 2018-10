et AFP

publié le 05/10/2018 à 15:22

C'est au cours d'une bagarre que l'une des filles de Marine Le Pen et son cousin ont été frappés, dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 octobre à Nanterre (Hauts-de-Seine). La police a en effet été appelée pour ce motif devant le bowling où les deux individus ont passé une partie de leur soirée.





Les faits se sont déroulés vers 2h40 du matin, à deux pas de la préfecture et du tribunal de de la ville. La fille de la présidente du Rassemblement national, âgée de 19 ans et son cousin de 18 ans ont été frappés au visage, selon une source policière. La jeune femme, qui a reçu des coups de poing, a été transportée par les pompiers à l'hôpital "avec une suspicion de fracture du nez", selon cette même source.

Dans la nuit, son cousin a porté plainte. La fille de Marine Le Pen devrait faire de même dans la journée de ce vendredi.

Deux hommes arrêtés et placés en garde à vue

Si on ignore la cause du différend, deux hommes ont aussitôt été interpellés. Âgés de 32 et 47 ans, ils ont été placés en garde à vue au commissariat de Nanterre, en charge de l'enquête.