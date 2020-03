Municipales à Paris : des tags antisémites découverts sur des affiches électorales

publié le 10/03/2020 à 00:15

Des tags antisémites ont été découverts ce lundi 9 mars sur des affiches électorales de candidats aux municipales à Paris. Des croix gammées et des insultes ont en effet été inscrites au marqueur sur les affiches des candidats LR et LaREM dans le XVIe arrondissement de la capitale.

Claude Goasguen, député des Républicains, a dénoncé ces actes antisémites. "La honte et le déshonneur ! L’antisémitisme ne pénétrera ni dans le 16e, ni à Paris, ni nulle part... L’antisémitisme c’est la honte pour la France, je ne l’accepterai jamais et je le combattrai par tous les moyens", a-t-il écrit sur Twitter. Une photo accompagnait son message : celle de l'affiche de Franck Szpiner, candidat LR dans le 16e, et soutien de Rachida Dati.

Dans le même secteur, Hanna Sebbah, candidate LaREM avec Agnès Buzyn, a retrouvé son affiche électorale souillée avec des insultes et des croix gammées.

Anne Hidalgo leur a apporté son soutien et a condamné ces actes antisémites : "Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes lâches et abjects. L'antisémitisme n'aura jamais droit de cité à Paris."

La honte et le déshonneur ! L’antisémitisme ne pénétrera ni dans le 16e, ni à Paris, ni nulle part...

L’antisémitisme c’est la honte pour la France, je ne l’accepterai jamais et je le combattrai par tous les moyens. #LutteContrelAntisemitisme Avec @fszpiner pic.twitter.com/mY2LUzF9wW — Claude Goasguen (@ClaudeGoasguen) March 9, 2020

En 2020, nous en sommes encore là. pic.twitter.com/iUNUXJOsJu — Hanna SEBBAH (@HannaSEBBAH) March 9, 2020

Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes lâches et abjects. L’antisémitisme n’aura jamais droit de cité à Paris. https://t.co/3ZYwsRayH0 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 9, 2020