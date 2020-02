publié le 20/02/2020 à 18:40

Daniel Cohn-Bendit se trouve ce jeudi 20 février à Francfort en Allemagne, tout près de Hanau, où ont eu lieu deux fusillades dans des bars à chichas qui ont fait 9 morts mercredi 19 février. "Il y a des appels, des manifestations, des rassemblements partout en Allemagne", assure l'ex-député européen Les Verts sur RTL.

"Il y a une recrudescence du racisme et de l'antisémitisme en Allemagne, estime Daniel Cohn-Bendit. Et dans ce climat vous avez des actes de terroristes racistes ou antisémites qui sont souvent assez dérangés dans la tête mais qui se construisent un discours raciste en prenant des déclarations sur internet de ceux qui ont fait des attentats en Norvège, en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis. C'est un peu le système Daesh. C'est-à-dire vous avez un cadre de référence planétaire et vous avez des acteurs plus loin et isolés qui agissent et qui tuent."

"Il y a un poison raciste, un poison de haine dans la société et une grande partie de la société proteste contre cette haine", insiste l'ancien élu. Mais "arrêtons de dire que ce n'est qu'en Allemagne", déclare Daniel Cohn-Bendit, "vous avez un racisme et de antisémitisme aussi en France."