Des vampires, des fantômes, un vétérinaire, des changements de sexe, des psychanalystes... difficile de résumer le nouveau livre, foisonnant, de Joann Sfar. A 48 ans, le père du célèbre Chat du rabbin (plusieurs millions d'exemplaires vendus à ce jour !), publie un ouvrage plus pessimiste qu'à l’accoutumée.

Un roman fantastique où il est principalement question de la montée de l'antisémitisme dans notre société, à tel point que l'un des personnages - trouvaille géniale de Sfar, se rend chez un chirurgien pour se faire "reconstituer" le prépuce et ainsi ne plus être juif... Mais derrière le rire et la fantaisie de l'auteur se cache une vraie inquiétude.

Évoquant avec Stéphane Bern les récents défilés antisémites en Belgique et en Espagne, que certains auraient tendance à expliquer par un prétendu manque d'éducation des participants, Joann Sfar s'insurge: "Mais ce n'est pas une excuse d'être débile... les mecs qui faisaient des pogroms n'avaient pas fait Sciences Po !"

Le dernier juif d'Europe, Albin Michel, disponible depuis le 26 février.

Le dernier juif d'Europe Crédit : Albin Michel

L'autre actualité, plus "légère", de l'auteur prolifique c'est une bande dessinée, Fashion Week (Dargaud), inspirée du vol de bijoux dont a été victime la star internationale Kim Kardashian à Paris, en octobre 2016. Ici rebaptisée "Kim Kestéchian", l'icône des réseaux sociaux y est mise en scène avec les protagonistes d'un précédent roman de Joann Sfar: le niçois, Loulou Chrystal, Mister Formidable...

"Jacques Merenda, alias le Niçois, passe une soirée aussi peu tranquille que d'habitude avec son amoureuse, Loulou Crystal. Un coup de fil, et les voilà en route au débotté pour la capitale – ils étaient à Nice, évidemment, où d'autre ? But du déplacement en terre hostile : un gros coup. Un très gros coup. Une vedette à détrousser, au sens figuré, cette fois. Des bijoux. En pleine Fashion Week, on peut être sûrs que les flics seront occupés à mater beaucoup plus bas qu'il ne faudrait pour surveiller les colliers, bagues, et autres colifichets de la vedette. Ça va être facile, dans deux jours, ils sont de retour sur la Côte..."

Fashion Week, Dargaud, en vente à partir du 6 mars.

Fashion week Crédit : Dargaud

Révélé en 2011 avec son tube "La tristitude", Oldelaf revient avec un nouvel album bien particulier. Lui qui a tant tourné voulait faire un album sur le voyage, dans cette France qu’il connaît si bien. Et pour la décrire et la chanter au mieux, il a voulu faire un album en voyage. Il est alors parti en camping-car sur les routes de France, emmenant avec lui des guitares, des claviers, une batterie, son petit univers musical et ses proches : Victor Paillet, son musicien depuis 10 ans, Alexis Campet à la réalisation et PM Almeras qui a conduit et filmé ce voyage durant 2 mois, de Juin à Juillet 2019. Et comme ça, d‘étape en étape, d’une plage à une forêt, d’une colline à un château, d’une rencontre à un champ désert, les chansons se sont construites et ont été enregistrées. 14 chansons parfois drôles, parfois pas, dont celle-ci, sobrement intitulée "Patrick Bruel", un très joli titre sur le temps qui passe qu'Oldelaf a accepté de nous interpréter en direct et en public.

oldelaf-tournee Crédit : L'aventure

