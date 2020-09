Mulhouse : un homme en garde à vue pour avoir agressé une femme en jupe

publié le 24/09/2020 à 11:19

Un vêtement jugé trop "court" en cause. Deux jeunes femmes, dont une en jupe, ont été victimes d'une agression dans l'après-midi du mercredi 23 septembre au centre-ville de Mulhouse par un jeune homme.

Celui-ci reprochait à l'une d'elles de s'habiller trop court, selon une information de M6 confirmée à RTL par le parquet de Mulhouse. L'agresseur, âgé de 18 ans, a été placé en garde à vue.

La jeune femme de 20 ans, vêtue d'une jupe se promenait avec une amie lorsque le mis en cause lui aurait dit "tu veux pas t'habiller plus court ?" Le ton est alors rapidement monté, le jeune homme l'a alors giflée et poussée et elle a fini par tomber au sol.

Son amie qui a voulu s'interposer a été prise par le cou, sans tomber. Un témoin a alors prévenu la police qui a interpellé l'agresseur, jamais condamné auparavant mais connu des services de police. La porteuse de la jupe, qui s'est vu prescrire trois jours d'ITT, a porté plainte.

Un cas similaire s'est déroulé à Strasbourg le 18 septembre dernier. Trois hommes avaient frappé une jeune femme au visage le vendredi 18 septembre. Les agresseurs l'accusaient de porter une jupe trop courte à leur goût également.