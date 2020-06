Marseille : une enfant et sa grand-mère mortes après un incendie dans une cité

et AFP

publié le 15/06/2020 à 03:01

Un incendie a éclaté dans un immeuble d'une cité populaire de Marseille et a fait deux morts, une enfant de onze ans et sa grand-mère, ainsi qu'un blessé grave, a-t-on appris dimanche soir auprès de la mairie.

L'incendie est survenu dans la cité des Lauriers, dans le 13e arrondissement, peu après 18 heures. Le feu s'est déclaré dans un immeuble de 13 étages et a grièvement brûlé une femme d'une soixantaine d'années, a précisé la mairie de Marseille dans un communiqué, confirmant une information de la Provence.

"Le feu a pris dans la cage d'escalier, des fumées ont détruit pas mal d'appartements et des canalisations ont fondu, entraînant des dégâts des eaux", ont décrit les marins-pompiers de Marseille, qui ont engagé 20 engins et 70 pompiers sur ce sinistre. À l'aide des pompiers, une cinquantaine de policiers présents ont évacué les habitants de l'immeuble, et commencé à procéder à des relogements.

"Un drame horrible"

Selon la mairie, 26 familles ont été prises en charge immédiatement et relogées dès dimanche soir. Une cellule psychologique sera mise en place par la municipalité dès lundi matin, en lien avec l'Inspection académique dans l'école que fréquentait l'enfant décédée.

"C'est un drame horrible qui vient de se produire", a déclaré Jean-Claude Gaudin, le maire LR de Marseille. "Je m'incline avec émotion face à la douleur des familles. La Ville de Marseille mettra tout en oeuvre pour les aider la surmonter". La sûreté départementale est en charge de l'enquête pour déterminer les causes de l'incendie.