Disparition des jumelles Schepp : 10 ans de mystère

et Marie Bossard

publié le 02/02/2021 à 21:05

Le 30 janvier 2011, Irina Lucidi attend patiemment ses filles chez elle. Ses jumelles Alessia et Livia, six ans, ont passé la journée avec leur père, Matthias Schepp. Il les récupère tous les quinze jours depuis qu'ils sont en instance de divorce. Les relations entre les ex-époux sont assez tendues, mais la garde alternée se passe très bien.

Mais cet après-midi, Matthias et les jumelles n'arrivent pas, alors que d'ordinaire il est très ponctuel. Irina reçoit un premier texto dans lequel il explique qu'il ne ramènera pas Alessia et Livia ce soir, il les conduira directement à l'école demain matin. Elle téléphone à Matthias qui lui explique ne pas pouvoir parler longtemps parce qu'il se trouve chez des amis et raccroche rapidement. C'est la dernière fois qu'elle aura de ses nouvelles.

A 22 heures, elle se rend dans la maison familiale où habite toujours Matthias, mais la voiture n'est plus là et ils ne sont pas sur place. Les lits des filles ne sont pas défaits, leurs peluches sont toujours là, tout comme leurs sacs à dos qui contiennent leurs affaires de rechange. Irina Lucidi a un mauvais pressentiment et alerte la police.

Le lendemain Alessia et Livia sont absentes à l'école. La police met en place d'importants moyens pour retrouver les jumelles Schepp. Interpol ne va pas tarder à lancer un avis de recherche dans 188 pays.

Nos invités

Arnaud Bédat, journaliste qui a couvert les faits à l'époque pour un hebdomadaire Suisse

Valerio Lucidi, l'oncle des jumelles

Jacques Dallest, ancien procureur de Marseille de 2008 à 2013

