Meurtre de Frédéric Guittard : un assassinat sur commande ?

et Marie Bossard

publié le 02/12/2020 à 21:05

Le 29 juin 2015, après 16h30, Mélissa, une des filles de Frédéric Guittard se rend chez son père au Mans, accompagnée d'une amie. La porte n'est pas verrouillée et un meuble bloque l'entrée. Lorsqu'elle réussit à pénétrer dans le salon, elle aperçoit des taches de sang sur les murs, les rideaux et les portes. Les deux jeunes femmes trouvent le corps de Frédéric Guittard posé sur un radiateur, le pantalon baissé et torse nu.

Les légistes constatent 4 orifices causés par une arme à feu. La scène évoque une froide exécution, un règlement de compte. Pourtant, Frédéric Guittard ne fait objet d'aucune menace. Cet ancien directeur commercial dans une entreprise de rillettes menait une vie tranquille et aisée.

Dans les semaines qui suivent l'assassinat de Frédéric Guittard, les enquêteurs de la Police Judiciaire vont se pencher sur Touria Rafjaoui, son ex-femme et deux de ses amis : Jean-François Ornano et Magalie Pinardaud, qu'elle a hébergé le soir de la mort de son ex-mari. La piste d'un complot organisé par l'ex-femme commence à se dessiner...

Notre invité

Josué Jean-Bart, journaliste à Ouest-France.

Sylvie Noakovic, avocate de Touria Rafjaoui.

