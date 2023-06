INVITÉ RTL - Mort de Nahel : "Je n'avais jamais vu ça", dit le maire de Mons-en-Barœul dont la mairie a été incendiée

Des violences ont eu lieu partout en France dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 juin. Des voitures ont été incendiées et un total de 150 personnes ont été interpellées a rapporté Gérald Darmanin. Des violences en réaction à la mort du jeune Nahel, tué par un policier à Nanterre. Près de Lille, des individus se sont filmés dans l'enceinte de la mairie de Mons-en-Barœul et une partie du bâtiment a ensuite été incendiée. "Ça a commencé vers 23h et ça a duré jusqu'à 4h du matin. Des scènes d'émeutes urbaines. Je n'avais jamais connu ça", explique Rudy Elegeest, maire de cette commune de 22.000 habitants.

L'élu décrit "une forme d'organisation. La mairie c'est un temple du service public, un symbole républicain et ils s'y sont attaqués. Les destructions matérielles sont considérables. (...) Je suis maire depuis 23 ans, je n'avais jamais vu ça. Ça a été une nuit très éprouvante". Les dégâts sont importants, évalués à "plusieurs millions d'euros", dit-il. "Nous n'avons rien à voir avec ce qui s'est passé à Nanterre, si ce n'est qu'une mairie est un symbole républicain", ajoute Rudy Elegeest.

"On a repéré plusieurs véhicules. Il y avait des équipements, c'était assez planifié. Ça a été un déferlement d'une violence absolument folle. Il y avait de la sauvagerie", ajoute-t-il, expliquant avoir communiqué par téléphone avec le ministre de l'Intérieur.

