Mort de Lolo Ferrari : "C'était un personnage hors-norme", dit l’avocat d’Éric Vigne

Ève Vallois, plus connue sous son nom de scène "Lolo Ferrari", a été rendue célèbre par sa poitrine exubérante, la plus grosse d'Europe et la quatrième du monde, était-il annoncé dans ses shows érotiques. Cette femme blonde siliconée et remodelée par la chirurgie esthétique était une une habituée des plateaux télévisés. Mais, à la fin de l'hiver 2000, la chanteuse et actrice est retrouvée morte dans son lit, à 37 ans. Elle s'est suicidée par overdose à l'aide d'un cocktail d'antidépresseurs, des médicaments dont elle se gavait, sur fond de profonde névrose.



L'enquête qui va suivre va être moins formelle et tout de suite s'intéresser au mari et producteur de Lolo Ferrari, Éric Vigne. Celui-ci va être mis en examen pour meurtre. Horaires incohérents, témoignages qui sèment le doute, rapport des médecins légistes accusateur. Tout concourt décidément à présenter l'époux comme un coupable idéal, désireux de se débarrasser d’une épouse devenue moins rentable. La mère de la victime va être la première à le montrer du doigt. Les investigations vont alors s'accélérer.

"On a des hypothèses, mais on ne sait pas", explique le journaliste Michel Henry à propos de son décès. "Ça peut être une mort simplement pas naturelle, ou qui n'a pas été causée par autrui ni par sa propre volonté. La justice a fait tout son possible pour savoir, mais c'est un échec".



C'est vraiment une affaire qui a marqué les esprits Me Gilles-Jean Portejoie, avocat d’Éric Vigne

La justice a prononcé un non-lieu pour cette enquête, mais on ne sait pas très précisément de quoi est morte Ève Vallois. "La seule certitude que nous ayons aujourd'hui, c'est qu'il est (Éric Vigne) complètement étranger à cette mort. On ne sait pas précisément de quoi est morte Lolo Ferrari. D'une absorption médicamenteuse toxique, à coup sûr. Mais ce dont on est absolument sûr, c'est qu'il n'y est pour rien", affirme Me Gilles-Jean Portejoie, avocat d’Éric Vigne.

À l'instar d'une téléréalité, cette affaire a eu poids médiatique d'ampleur. "C'est une affaire qui a défrayé la chronique, tout simplement parce que Lolo Ferrari était un personnage absolument incroyable. Elle était hors-normes", poursuit l'avocat. "Lui était un personnage également atypique. Je me souviens très bien de l'annonce dans le 20h de TF1 de la mort de Lolo Ferrari, c'est vraiment une affaire qui a marqué les esprits".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info