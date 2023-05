Affaire Roland Cazaux : comment le "Chat" a terrorisé l'Aquitaine

"Le Chat". Voilà comment a été surnommé, entre 1985 et 2002, ce violeur en série qui sévit alors à un rythme effréné entre la Gironde et les Landes. Le Chat, en raison de son extrême agilité et de son aptitude à se repérer dans le noir. Sur son terrain de chasse, le prédateur de l'ombre va faire pas moins de 36 victimes, uniquement des femmes seules attaquées dans leur sommeil.



Les enquêteurs vont vite disposer d'un ADN, mais il va leur falloir 17 ans pour remonter jusqu'au violeur. À l'époque, les fichiers n'existent pas, les juges ne regroupent pas les dossiers et les victimes ne sont pas toujours écoutées. Le Chat va profiter de ces failles et de ces lenteurs, avant que son visage soit enfin dévoilé. Il s'agit de Roland Cazaux, un père de famille à l'allure de surfeur, insoupçonnable et insoupçonné. Un homme dévoré depuis la petite enfance par ses pulsions et ses obsessions.

En 2005, il est condamné à 14 ans de prison. Il est finalement libéré en 2015, sous liberté conditionnelle. Il est également soumis à un contrôle judiciaire strict et à des obligations de soins qui doivent au moins durer dix ans.

Le Chat n'a plus jamais fait parler de lui, même si les victimes, et même des experts redoutaient cette sortie. À l'issue de son procès Cazaux avait affirmé qu'il se soignerait pour ne plus jamais faire de mal à qui que ce soit. Des paroles mises en doute par certaines de ses victimes.

Des femmes ont été complètement détruites par Roland Cazaux pour leur vie Me Pierre Blazy, avocat d’une dizaine de parties civiles

"C'est un traumatisme incroyable. On ne peut pas, si on n'a pas vécu un viol, on n'a pas l'imagination pour comprendre la répercussion que cela a sur ces femmes", déplore Me Pierre Blazy, avocat d’une dizaine de parties civiles. "Elles ont pensé tous les jours à ce qui leur est arrivé. Cela fait partie de leur vie. Certaines vont l'accepter plus facilement que d'autres. Nous ne sommes pas égaux dans ces traumatismes".

"Des femmes qui avaient une carrière, qui étaient des femmes fortes et heureuses, ont été complètement détruites par Roland Cazaux pour leur vie", ajoute l'avocat. Après sa condamnation, "elles ont reçu une forme d'apaisement dans le sens où Roland Cazaux a choisi une défense qui était normale d'avoir, il a tout reconnu".

Les invités de "L'Heure du Crime"

- Jean-Michel Desplos, chef du pôle-justice au journal Sud-Ouest.

- Me Pierre Blazy, avocat d’une dizaine de parties civiles.

- Jean-Pierre Bouchard, psychologue et expert auprès des tribunaux. Il a expertisé Roland Cazaux.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info