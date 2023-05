Affaire Le Scouarnec : pourquoi a-t-il pu commettre autant de crimes pendant 30 ans ?

On le présente comme le plus grand pédophile de l'histoire judiciaire française. Le docteur Joël Le Scouarnec, un chirurgien respectable à première vue, a violé et agressé sexuellement 312 victimes. Pendant une trentaine d'années, ce médecin s'est laissé aller à ses déviances les plus extrêmes sur des enfants dépassant rarement l'âge de dix ans. Il profitait des anesthésies pour assouvir ses fantasmes les plus pervers.





L'enquête a levé le voile sur un effarant personnage. Il a tout noté dans ses journaux intimes : les lieux, les âges, le déroulement des faits. Le chirurgien, qui ne regrette rien ou peu, reconnait avoir pris du plaisir à se laisser submerger par ses démons.

Dans un peu plus d'un an, il va comparaîtra aux assises. Trois mois d'audience sont prévus et plus de 500 personnes sont attendues à la barre. Ce procès est celui d'un pédophile mais aussi celui du silence. Le silence des victimes qui n'ont jamais osé parler mais aussi celui de tous ceux qui savaient et se sont tus.

Le procès du chirurgien est prévu en septembre 2024. Il a été examiné par un chirurgien en août 2021, qui a indiqué ne pas avoir pu détecter de réels progrès chez l'intéressé pour combattre son addiction pédophile. Joël Le Scouarnec risque jusqu'à 20 ans de détention. "Il est à un âge où il n'est pas vraiment dans une directive de se remettre en question", estime Me Francesca Satta, avocate des parties civiles.

Un double traumatisme pour les victimes

"Toutes les victimes sont encore très affectées par ce que le chirurgien leur a fait subir", confie Alice Moreno, journaliste pour RTL. "Il y a les agressions et les viols qu'elles ont pu subir lorsqu'elles étaient enfants et puis la révélation de l'affaire en 2017, lorsque ces victimes, qui avaient potentiellement des conséquences inexpliquées d'une agression potentielle, ont pu enfin expliquer ce qui leur était arrivé, pourquoi elles étaient dans cette situation". Les victimes "ont dû se confronter aux écrits du chirurgien Le Scouarnec. Il y a eu, à travers les révélations des carnets, une douloureuse réminiscence de l'agression", explique-t-elle.

"On ne peut pas expliquer 30 années passées en hôpitaux ou en cliniques sans que personne n'ait rien vu", déplore Me Francesca Satta. "Il va falloir que le point soit fait sur cet élément qui est crucial pour voir pourquoi Joël Le Scouarnec, pendant 30 ans, en toute impunité, a pu commettre tant de crimes".

Les invités de "L'Heure du Crime"

- Alice Moreno, journaliste RTL.

- Me Francesca Satta, avocate des parties civiles.

