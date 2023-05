Affaire René Bousquet : l’absence de procès "restera le grand regret pour l'Histoire", dit Henri Raczymow

À l'été 1993, quatre coups de feu retentissent à Paris, entendus aussitôt dans la France entière. René Bousquet, considéré comme l'un des plus ardents partisans du régime de Vichy, un collabo en col blanc, s'écroule sous les balles. Il allait être jugé pour crime contre l'humanité.





On se demande alors qui a pu abréger la vie de ce haut fonctionnaire dont le procès était désiré. L'enquête va être quasiment instantanée et finit par livrer le nom du tireur, un certain Christian Didier.

Ce personnage fantasque et exalté aime qu'on parle de lui et s'est déjà illustré dans plusieurs coups d'éclat publics. La conclusion de l'affaire est toute trouvée : c’est un homme dépressif et déséquilibré qui a tué pour gagner son quart d'heure de célébrité. Sauf que bien des interrogations surgissent autour de ce scénario parfaitement limpide.

Le 13 novembre 1995, la justice condamnera Christian Didier à dix ans de prison. Il quitte le centre de détention de Tous, près de Nancy, le 24 février 2000. Lundi 18 mai 2015, Christian Didier, 71 ans, s'éteint dans son appartement de Saint-Dié-les-Vosges. Après toutes ces années, il avait fini par être oublié. Un mois avant sa mort, il accordait une ultime interview à France 3. "J'ai eu une vie d'enfer", disait-il, "mais j'ai fait beaucoup de choses que j'ai voulues. Je suis content d'avoir fait ça".

Un "grand regret"

René Bousquet ne sera donc jamais jugé pour les crimes qu'il a commis. "Ça restera un grand regret au fond pour l'Histoire de ce qu' a été Vichy", déplore l'écrivain Henri Raczymow. "Ça aurait permis aussi d'éclaircir les relations bizarrement prolongées de Mitterrand, qui prétendra qu'il ne se souvenait pas de la politique anti-juif de Vichy".

"Il y a des gens qui l'ont approuvé [Christian Didier], dont des juifs et des enfants de déportés, et qui ont dit : 'Enfin quelqu'un a eu le courage de lui tirer une balle dans la tête. Si j'avais pu le faire, je l'aurais fait'. Il y a des juifs qui l'ont soutenu, mais la majorité l'a quand même accablé", se rappelle l'écrivain.

Les invités de "L'Heure du Crime"

- Philippe Bilger, avocat général lors du procès de Christian Didier

- Henri Raczymow, écrivain. Auteur du livre L'Homme qui tua René Bousquet, aux éditions Stock

