Federico Aramburu tué : "Ça m'a choqué de voir tout ce sang", confie une voisine

Quatre jours après l'assassinat de l'ancien rugbyman Federico Martin Aramburu à Paris, qui a donné lieu à deux arrestations ces dernières heures, une témoin du drame s'exprime sur RTL. Magdalena, concierge dans un immeuble proche de la scène de crime, est arrivée sur place peu après les tirs.

"Je suis arrivée, il était 6h10, 6h15 du matin, juste après la fusillade. Je suis arrivée avant la police, avant les pompiers" entame-t-elle. "Il y avait un homme à terre et des gens lui faisait des massages, puis les pompiers ont pris le relais" détaille-t-elle. "J'ai vu des gens affolés sur le trottoir qui parlaient de tirs. Les gens qui étaient là m'ont dit que la personne était morte" confie-t-elle.

"J'ai vu le corps et je me suis dit que c'était quelqu'un de jeune. Il devait saigner beaucoup, car cela coulait sur le côté" continue Magdalena. "Ça m'a choqué de voir tout ce sang. Je n'avais jamais vu ça et j'espère ne jamais le revoir" conclut-elle. Les deux principaux suspects, issus de l'ultradroite, ont été arrêtés. L'un dans la Sarthe, l'autre en Hongrie, alors qu'il se rendait en Ukraine.