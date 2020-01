publié le 23/01/2020 à 22:35

Enceinte de six mois, Élisa avait été tuée le 16 novembre en forêt de Retz (Aisne), par "des morsures de chiens". Depuis, les enquêteurs ont identifié 67 chiens qui pourraient être à l’origine du drame : les 62 chiens de chasse à courre du rallye de la Passion, et cinq chiens appartenant à la jeune femme et à son compagnon.

Entre-temps, le chien Curtis, que la jeune femme promenait le jour de l’attaque, a eu des comportements intrigants. Il a mordu, le soir de l’accident Christophe Ellul, le compagnon de la victime, qui avait confié en novembre 2019 que la relation était devenue fusionnelle entre Curtis et Élisa. "C'était presque devenu plus son chien que le mien", expliquait-il au Parisien. Le chien, placé par "réquisition judiciaire" en statut de "saisie conservatoire", et enfermé en fourrière à Beauvais (Oise), avait ensuite mordu une bénévole du refuge.

Une expertise comportementale attendue

"C'était extrêmement violent, (…) à aucun moment, le chien n'a montré de signes qu'il allait attaquer. Il n'a par exemple pas grogné.", d'après un témoin de la scène. Mais pour Christophe, ces attaques s’expliquent : "Le premier soir, comme on peut l'imaginer, le chien était extrêmement stressé, (…) et rien n'indique qu'elle (la bénévole) était forcément apte à s'occuper d'un tel animal", poursuit-il.



D'après Me Richard, avocate de Christophe, "on ne peut pas exclure que les aboiements de la meute qui était sur place aient contribué à l'accident. Ils sont faits pour stresser les animaux chassés et auraient pu influencer la réaction de Curtis". Une expertise judiciaire a été diligentée : un ou plusieurs vétérinaires, devront réaliser trois examens comportementaux. Des premiers éléments sont également attendus dans les prochaines semaines grâce aux analyses ADN.