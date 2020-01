Femme enceinte tuée par des chiens : la cagnotte pour Curtis aurait été détournée

publié le 23/01/2020 à 12:27

Où est passé l'argent de la cagnotte qui devait servir à payer les avocats du chien d'Elisa Pilarski, décédée en forêt dans l'Aisne le 16 novembre à la suite de morsures de nombreux chiens ?

La somme de 6.800 euros destinée à défendre Curtis, le chien qui accompagnait la victime ce jour-là et qui est actuellement dans une structure en attendant l'évaluation comportementale qui clarifiera l'éventuelle responsabilité de l'animal dans la mort de sa maîtresse, a disparu. Et c'est Christophe Ellul, compagnon d'Élisa Pilarski, qui a annoncé la triste nouvelle sur Facebook, relaie L'Union.

La cagnotte créée sur la plateforme Leetchi a été vidée par la personne qui s'était proposée de collecter de l'argent pour aider le conjoint de la victime et Curtis. "Nous ne pouvons toujours pas régler les avocats, ni la structure qui devrait l’accueillir, car la personne à qui nous avons demandé de créer la cagnotte, s’est permis de se l’approprier au moment où nous avons voulu débloquer l’argent", a écrit Christophe Ellul.

Elle a évoqué des dons de voyance

Ce dernier regrette de n'avoir pas écouté ses avocats, qui lui avaient déconseillé de faire confiance à cette personne qu'il ne connaissait pas. Mais l'escroc ne s'est pas arrêté là. Cette personne "s’est appropriée le deuil d’Élisa et Enzo sur les réseaux, de façon très malsaine et elle est devenue très intrusive dans notre vie privée, ainsi que dans celle d’Élisa, qu’elle ne connaissait pas".

Sous le choc de la mort de sa compagne enceinte, dans des circonstances que des tests ADN effectués sur de nombreux chiens vont tenter d'éclaircir, Christophe Ellul a semble-t-il été abusé. "Elle a profité de ma tristesse pour me faire part de ses soi-disant dons de voyance et ce, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, comme quoi Élisa était avec elle et voulait communiquer avec moi", publie-t-il.

Du côté de Leetchi, joint par la victime et par L'Union, aucune réponse n'a à cette heure été donnée à la suite de cette histoire.