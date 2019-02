publié le 05/02/2019 à 16:45

Plus de peur que de mal pour cette collégienne. Alors qu'elle participait à une course d'orientation organisée par son collège lundi 4 février, la jeune fille a été victime d'une tentative d'enlèvement, rapporte Ouest France. Mais les réflexes de l'adolescente, âgée de 14 ans, et sa maîtrise de la boxe lui ont permis de s'échapper.



La scène se passe sur un parking de Plouay, dans le Morbihan, aux alentours de 9h30. "Les faits [d'enlèvement] ont été interrompus grâce à la réactivité de la jeune fille qui a pu s'opposer à son agresseur et qui s'est immédiatement réfugiée auprès de son professeur", a indiqué dans un communiqué la procureure de la République au tribunal de grande instance de Lorient, Laureline Peyrefitte, cité par le quotidien.

Après cet événement, plusieurs parents d'élèves se sont inquiétés et ont préféré récupérer leurs enfants pour le reste de la journée. Les gendarmes sont à la recherche de la personne ayant agressée la collégienne. "L'enquête judiciaire, confiée à la Brigade des recherches de Lorient, est ouverte en flagrance du chef "de crime de tentative d'enlèvement sur mineur de moins de 15 ans", peut-on lire dans le communiqué de la procureure.