États-Unis : le rappeur 21 Savage en garde à vue pour une affaire de visa

On le croyait américain, mais il pourrait être britannique. C'est en tous cas ce qu'affirment les services d'immigration américain. Le rappeur 21 Savage, originaire d'Atlanta, a été arrêté et placé en garde à vue dimanche 3 février, soupçonné de ne pas avoir de visa depuis des années.



L'artiste de 26 ans, de son vrai nom Sha Yaa Bin Abraham-Joseph, a toujours mis en avant ses attaches à sa ville natale, Atlanta. Mais il ne s'est jamais exprimé en détail sur ses origines : certains parlent ainsi de l'île de la Dominique plutôt que de la grande métropole de l'état de Géorgie.

Mais d'après un porte-parole des services de l'Immigration, Bryan Cox, cité par le quotidien The Atlanta Journal-Constitution, il est "un ressortissant du Royaume-Uni présent illégalement" sur le sol américain. Il y serait entré adolescent, en 2005, avec un visa d'un an jamais renouvelé.

Des démêlés avec la justice

"Nous travaillons avec diligence pour sortir M. Abraham-Joseph de garde à vue, collaborant avec les autorités pour dissiper tout malentendu", a déclaré l'avocate de 21 Savage, Dina LaPolt.



Le rappeur avait déjà eu affaire à la justice dans un dossier lié aux stupéfiants, mais cette affaire n'avait jamais fait apparaître qu'il était étranger.



Il a signé deux albums, "Issa Album" en 2017 et "I Am > I Was" fin 2018, meilleure vente des deux premières semaines de 2019. Il y évoque des thèmes qui ont marqué sa vie, comme les drogues, le racisme et les violences policières.