Morbihan : une femme retrouvée morte, son visage dévoré par des chiens

Découverte macabre à Ménéac dans le Morbihan. Les gendarmes ont découvert, mardi 21 janvier, le corps d’une femme d’une soixantaine d’années à son domicile. La sexagénaire, qui vivait avec une dizaine de chiens, a été retrouvée avec le visage en partie dévoré.

C’est un agent recenseur qui a alerté les forces de l’ordre après avoir entendu des bruits à l’intérieur du logement, rapporte Ouest France. Les gendarmes ont alors constaté que la victime était décédée depuis plusieurs jours. Les chiens, abandonnés et affamés, auraient alors commencé à manger son visage.

Le médecin a constaté le décès et les enquêteurs ont d’ores et déjà écarté la piste criminelle. "Cette dame vivait seule et n’avait pas de famille connue. Elle ne souhaitait pas bénéficier d’aide de la part de commune", a déclaré Michel Pichard, adjoint au maire de Ménéac. Les chiens ont été pris en charge par Chenil Service "qui dispose d’une convention signée avec la mairie de Ménéac".