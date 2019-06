publié le 08/06/2019 à 17:16

C'était un plan presque parfait. À Colmar, dans le Haut-Rhin, une tentative d'évasion imminente d'un détenu a réussi à être évitée de justesse vendredi 7 juin au matin. Les surveillants de la maison d'arrêt ont été alertés par la découverte de nombreux outils pouvant lui permettre de préparer une éventuelle échappée. Les gardiens avaient également noté une grande quantité de poussière dans la cellule.



Comme le rapporte France Bleu Alsace, c'est en fouillant la cellule du prisonnier suspecté que les surveillants ont découvert un trou donnant sur un ancien conduit de cheminée menant aux combles de la prison.

Le conduit contenait deux cordes de draps noués entre eux qui auraient pu permettre au fugitif de descendre du toit. Les cordages de fortune avaient été testés selon les surveillants, laissant supposer que l'évasion était imminente.

En juillet 2018 déjà, deux détenus s'étaient échappés

Une nouvelle tentative d'évasion qui suscite la colère des surveillants pénitentiaires. En effet, ce n'est pas un première dans cette maison d'arrêt puisqu'en juillet 2018 déjà, deux détenus s'étaient échappés en creusant le toit de leur cellule et en descendant du bâtiment avec des draps noués là encore. En cause, la vétusté de l'établissement dénoncée par les syndicats de surveillants, au même titre que le manque d'investissement et la surpopulation carcérale. La maison d'arrêt doit à terme être détruite pour être remplacée par une prison pour détenus en fin de peine.