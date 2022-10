Monaco : un homme condamné pour des photomontages porno avec les princesses

Les fétichismes sont nombreux. Pour un Italien, ils sont associés aux membres de la famille princière de Monaco. Cet homme d’une quarantaine d’années a été condamné à six mois de prison ferme et 27.000 euros d'amende.

En 2020, il a envoyé plusieurs courriels à la famille souveraine de Monaco avec des photomontages pornographiques incorporant le visage des jeunes princesses et "des postures pour satisfaire sa libido", a précisé le parquet lors du procès, relaté par Nice Matin.



Les enquêteurs ont trouvé plus de 4.000 fichiers dans l'ordinateur du Turinois, habitué des montages d’images photographiques. "Il a été placé en garde à vue en Italie, a invoqué son droit de silence et n’a jamais répondu à la convocation de la Principauté", précise Nice Matin qui précise que le prévenu n'a été condamné qu'une fois dans le passé, pour injures et harcèlement.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info