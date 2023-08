Mickaël Jouis : pourquoi sa mort reste un mystère 21 ans après

Lundi 17 juin 2002. Marc et Marie-Josèphe Jouis se présentent à la gendarmerie de La Varenne, une localité des bords de Loire, entre Nantes et Angers. Depuis la veille, le couple vit dans l'inquiétude : leur fils Mickaël, 25 ans, est parti faire la fête, mais n'est jamais rentré.

Malgré les multiples appels, le jeune homme ne donne aucune nouvelle. Plus inquiétant encore, il ne s'est pas présenté à son travail, et aucun de ses amis ne sait où il se trouve. Marc et Marie-Josèphe en ont la certitude : il est arrivé quelque chose de grave à leur fils.

Alertés, les gendarmes lancent les premières recherches, sans grand succès : aucune trace du jeune homme n'est retrouvée. Neuf jours plus tard, ces derniers sont avertis de la présence d'un corps en décomposition au lieu-dit les Hautes-Sauzaies, non loin de l'endroit où se déroule la fête. L'état du cadavre ne permet pas de définir les circonstances de sa mort mais une chose est sûre : il s'agit bien de Mickaël. Suicide, accident mortel, ou mauvaise rencontre… Les hypothèses sont nombreuses.

Le 18 novembre 2002, le procureur d'Angers délivre un non-lieu : l'autopsie n'a pas permis d'évaluer les causes du décès. Une semaine plus tard, la destruction de certains scellés est ordonnée, laissant alors le dossier promis à l'oubli.

Une enquête réouverte ?

Pourtant, en 2006, le dossier est réouvert, et cette fois-ci, pour homicide involontaire. Pour les parents de Mickaël, le cauchemar continue : tous deux sont confrontés aux multiples incohérences de l'enquête, mais ils gardent l'espoir de comprendre ce qui lui est arrivé.

En juin 2008, la justice demande un nouveau non-lieu, laissant une fois de plus la mort de Mickaël sans explication. Aujourd'hui les questions sur l'affaire Mickaël Jouis demeurent : pourquoi aucun médecin n’a-t-il jamais pu formellement établir les causes du décès ? Pourquoi les scellés ont-ils été détruits ? Et surtout, comment vivre la perte d'un fils, quand on ne connaît pas les raisons de sa mort ?

"On pense constamment à lui. On se demande dans quelles conditions il est mort. On n'a pas pu lui dire au revoir, il est parti et est revenu dans un cercueil", confient les parents de Mickaël dans L'Heure du crime, sur RTL.



Si vous avez des informations, merci de contacter les parents de Mickaël sur l'adresse mail suivante : asso.mickael@orange.fr

Les invités de "L'Heure du Crime"

- Marc et Marie-Josèphe Jouis, les parents de Mickaël Jouis.

- Me Didier Seban, avocat des parent