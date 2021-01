Meurtre de Marine Boisseranc : 15 ans de mystère

et Marie Bossard

publié le 14/01/2021 à 21:05

Le 11 octobre 2005, vers 17 heures, Eric Boisseranc rentre chez lui à Chazey d'Azergues, près de Lyon. Sur le chemin, il téléphone à sa fille Marine pour la prévenir de son retour. Mais il n'a reçu aucune réponse, ni sur le portable, ni sur le fixe du domicile. Lorsqu'il arrive chez lui, Eric Boisseranc découvre que la porte fenêtre n'est pas verrouillée. Il aperçoit également des gouttes de sang qui semblent venir de la cuisine jusque dans le salon.

Dans le salon, il trouve le corps de Marine dans une mare de sang au pied du canapé. Paniqué, le père de la jeune fille appelle immédiatement le médecin de famille. Mais il est trop tard, Marine est morte. C'est la stupéfaction à Chazey d'Azergues, où la famille Boisseranc est respectée. Marine, 20 ans, était étudiante en BTS et menait une vie tranquille et paisible. Elle ne semblait pas avoir d'ennuis et n'aurait sûrement pas ouvert la porte à un inconnu.

L'enquête ne semble pas donner beaucoup d'indices. Il semblerait que son meurtrier se soit acharné sur elle. L'autopsie révèle qu'elle a été poignardé à douze reprises, mais impossible de retrouver l'arme du crime. Tout comme le téléphone portable de Marine et le fixe du domicile. Rien n'a été volé au domicile. Il ne s'agit donc pas d'un crime crapuleux, ni un crime de nature sexuelle. Il s'agit d'un crime gratuit. Mais qui a pu tué cette étudiante sans histoire ?

Nos invités

Geoffroy Tomasovitch, journaliste judiciaire au Parisien

Eric Boisseranc, père de Marine Boisseranc

