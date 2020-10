Elodie Kulik : l'introuvable voix du crime

publié le 05/10/2020 à 21:10

Dans la nuit du 10 au 11 janvier 2002, Elodie Kulik, 24 ans, est violée et assassinée. Elle rentrait chez elle dans la Somme, d'une soirée avec un ami dans l'Aisne, lorsqu'elle a été extraite de son véhicule. Son corps a été retrouvé le lendemain par un agriculteur. Il est partiellement calciné.

La jeune femme avait appelé les secours ce soir-là. Sur l'enregistrement de mauvaise qualité, deux voix d'hommes sont extraites. Une enquête longue et complexe démarre qui débouchera sur l'identification, dix ans plus tard de l'un de ses violeurs : Gregory Wiart, mort dans un accident de la route, un an après le meurtre d'Elodie.

Le 16 janvier 2013, sept hommes sont mis en examen. Ils font parti du même groupe d'amis et connaissent tous Gregory Wiart. L'un des sept hommes est mis en examen pour enlèvement, séquestration, viol en réunion et meurtre. Il s'agit de Willy Bardon. Des proches reconnaissent sa voix sur l'enregistrement de l'appel aux secours d'Elodie Kulik.

Condamné en 2019 à 30 ans de réclusion criminelle, Willy Bardon a fait appel de cette décision et a été libéré sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès.

Ce nouvel épisode de "L'heure du crime" est en partenariat avec Le Courrier Picard.

Nos invités

Tony Poulain, journaliste au Courrier Picard.

Me Didier Seban, avocat au barreau de Paris, de la famille Kulik.

Me Marc Bailly et Me Gabriel Dumenil, avocats au barreau de Paris, de Willy Bardon.

