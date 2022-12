Meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti : un crime prescrit ?

Au printemps 2022, Yves Chatain, un chauffeur routier habitant en Savoie, est interpellé pour le meurtre d'une jeune mère de famille, Marie-Thérèse Bonfanti. Cette dernière s'est rendu le 22 mai 1986, avec sa Peugeot, dans la petite ville de Pontcharra, où elle a déposé des journaux gratuits dans les boîtes aux lettres. Elle s'est arrêté avec un paquet de prospectus devant un petit immeuble de six étages. Une femme a certifié l’avoir vu entrer dans le bâtiment, sans jamais l'avoir vu ressortir.

Trente-six ans plus tard, Yves Chatain, a avoué avoir étranglé et fait disparaître en 1986 la jeune femme de 25 ans, avant de demander sa libération au nom de la prescription des faits. Les gendarmes se sont intéressé à un éventuel parcours criminel de l'individu. Dans ces coins de Savoie et d'Isère qu'Yves Châtain a connu comme sa poche, les années 80 ont été marqués par de nombreuses affaires inexpliquées, impliquant des féminicides.

"Plusieurs affaires restent non élucidées", explique Serge Pueyo, journaliste correspondant RTL à Grenoble, dans L'Heure du crime. Il y a eu la disparition de Marie-Ange Billoud, elle avait 19 ans. "Elle a disparu mystérieusement comme à l'époque de Marie-Thérèse. Il y a eu aussi ces femmes agressées, comme la secrétaire Liliane Chevènement, qui a été retrouvée étranglée par un fil de fer. Il est vrai que ça fait beaucoup pour une petite ville qui est située entre Grenoble et Chambéry et on se demande s'il n'y a pas un homme à la base de tout ça. Un homme qui a déjà avoué un premier meurtre avec Marie-Thérèse. Il y a donc énormément d'interrogations autour d'Yves Chatain".

Le 3 novembre 2022, Yves Chatain en détention provisoire, a comparé devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Grenoble. Après une semaine de délibéré, il est maintenu en détention. Me Bernard Boulloud, avocat des Bonfanti, a affirmé que le suspect a sciemment dissimulé son crime depuis le 22 mai 1986 afin que la prescription ne couvre les faits et qu'il ne puisse pas être rattrapé par les tribunaux. Le faire juger est désormais le nouveau combat de la famille Bonfanti. Ces derniers veulent un procès d'assises.

Les invités de "L'Heure du crime"

- Maitre Bernard Boulloud, avocat de la famille de Marie-Thérèse Bonfanti.



- Serge Pueyo, journaliste correspondant RTL à Grenoble.

- Jacques Dallest, ancien Procureur général près la cour d'appel de Grenoble.



