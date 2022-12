Affaire Karine Schaaff : les ténèbres de la forêt de Bitche

La vie d'une jeune fille de 17 ans ne vaut-elle à ce point rien, qu'on puisse l'abréger sans le moindre état d'âme ? Sans jamais ensuite avouer ce qui s'est vraiment passé. Comme si ce crime n'était qu'une parenthèse à oublier au plus vite.

Tel est le sort qui semble avoir été réservé à l'été 2001 à Karine Schaaff dans une forêt de Moselle. L'enquête va vite se tourner vers un jeune couple, Stéphane Krauth et Péroline Garino. Ce sont eux qui auraient entraîné dans la mort la lycéenne. Un couple qualifié de diabolique mais qui va se révéler immature, déconcertant.

Ils vont se renvoyer la responsabilité du crime comme s'il s'était agi d'un jeu, d'une fiction dont ils seraient les acteurs. Au fil des interrogatoires, il va être bien difficile pour les enquêteurs mais aussi pour la famille Schaaff de savoir qui a fait quoi au sein de ce sinistre duo. Pourquoi s'en être pris à la jeune fille sur son vélo ? Pourquoi cette vérité est-elle impossible à raconter ?

Il y a eu tellement de mensonges et de versions Dimitri Rahmelow, correspondant de RTL

Stéphane Krauth et Péroline Garino sont mis en garde à vue en même temps. "Ils vont jouer à une sorte de ping-pong, essayer de tirer les files, explique Dimitri Rahmelow, correspondant de RTL. Il y a eu tellement de mensonges et de versions... Finalement, l'un a lâché l’autre, et vice-versa. On est arrivé à une espèce de bouillie incompréhensible pour la police et la justice."

Les invités de "L'Heure du crime"

- Dimitri Rahmelow, correspondant RTL.

- Me Dominique Boh-Petit, avocate de Stéphane Krauth.









