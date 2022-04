Meurtre d'Alisha, 14 ans : retour sur le calvaire vécu par l'adolescente

Le procès pour le meurtre d'Alisha s'ouvre ce lundi 4 avril au tribunal pour enfants de Pontoise (Val-d'Oise). Deux adolescents, âgés de 15 ans au moment des faits, sont jugés à huis clos et risquent jusqu'à vingt ans de prison.

Lundi 8 mars 2021, vers 20 heures, la mère d'Alisha a signalé la disparition de sa fille. À peine une demi-heure plus tôt, une autre mère s'est présentée au commissariat d'Argenteuil, affirmant que son fils de 15 ans et sa petite amie lui auraient annoncé avoir frappé une fille qui serait ensuite tombée dans la Seine, donnant également le lieu où se sont produits les faits.

Les enquêteurs se sont alors rendus sur le lieu indiqué : sous le pont de l'A15, à Argenteuil. Le corps d'Alisha est alors retrouvé à 21 heures, dans la Seine, à un mètre de profondeur.

Ce qu'il s'est passé avant le meurtre a été révélé par l'examen du corps de la jeune femme. "Le jeune homme lui aurait donné des coups de poing et de pieds au dos et à la tête", a expliqué le procureur, précisant qu'Alisha était encore consciente lorsqu'elle a été jetée dans le fleuve, et qu'elle est morte noyée.

Lors de sa garde à vue, la jeune fille responsable en partie de la mort d'Alisha aurait affirmé ne pas avoir frappé la victime. Selon le procureur, les deux adolescents n'auraient pas fait part "d'un remords immédiat". Ils sont restés en garde à vue de 2 heures du matin à 15 heures le 9 mars 2021.

La mère du jeune garçon s'était confiée à l'époque à BFMTV, affirmant avoir retrouvé des habits ensanglantés dans la chambre de son fils. "Il m'a dit la chose, mais je n'y croyais pas" expliquait-elle, ajoutant que son fils avait changé "depuis qu'il a rencontré sa copine."

Alisha harcelée par les meurtriers présumés

Alisha et les deux adolescents fréquentaient le même lycée. Selon la famille de la victime, elle aurait été harcelée par les deux adolescents incriminés. Le garçon aurait notamment piraté son compte Snapchat avec sa petite amie et aurait diffusé des photos d'Alisha dénudée à d'autres élèves de leur lycée. Certains élèves ont témoigné avoir vu Alisha se battre avec la fille accusée de meurtre à l'intérieur de l'établissement.

Alisha aurait également reçu des menaces de mort de la part des deux adolescents. La mère était alors intervenue et avait porté plainte pour harcèlement. Le jeune couple faisait alors l'objet d'une procédure disciplinaire pour harcèlement depuis le mois de février, selon leur lycée. Ils étaient d'ailleurs convoqués en conseil de discipline le lendemain de la mort d'Alisha.

Morte à cause d'un "triangle amoureux" ?

La mère du garçon accusé a apporté une information essentielle au dossier : les trois jeunes auraient été au beau milieu d'un triangle amoureux : "Apparemment, mon fils aurait eu une petite relation avec elle avant d'être avec la nouvelle, donc je pense que c'est un triangle amoureux qui n'a pas pu gérer la chose", a-t-elle confié à BFMTV. Une source proche de l'enquête a également confié au Parisien qu'il "y a eu une histoire de jalousie entre les deux filles et, au milieu, le jeune homme qui a participé à cela".



Les deux jeunes filles étaient apparemment amies, et s'étaient retrouvées sous le viaduc de l'A15, où elles avaient l'habitude de se rendre ensemble. Mais pendant qu'elles discutaient, le meurtrier présumé se cachait, avant d'attaquer Alisha par surprise, la frappant au visage et au dos. Elle aurait été prise dans un guet-apens par les deux adolescents, qui auraient voulu mettre fin à ce triangle amoureux.