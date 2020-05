publié le 15/05/2020 à 12:14

Le meurtre de Mireille Knoll est un crime antisémite selon le Parquet de Paris qui réclame un procès aux assises pour les deux suspects. "Je pense que le Parquet a jugé objectivement de l'atteinte ma mère sachant qu'il n'y avait rien à voler, explique le fils de Mireille Knoll, Daniel, au micro de RTL, puisque ma mère n'était pas quelqu'un de riche."

"Quel motif pourrait-on retenir dès le moment où le Parquet a déclaré que c'était un crime antisémite et que l'autre avait assassiné ma mère en criant 'Allahu akbar' ? En plus il s'est mis sur des sites antisémites la veille, qu'est-ce que vous pouvez penser d'autres ?", interroge Daniel Knoll.

"C'est tellement atroce, rappelle le fils de l'octogénaire. Comment des gens ont-ils pu martyriser une femme âgée inoffensive qui les recevait avec amitié et amour et lui planter 11 coups de couteau, comment c'est possible ? Et ils ne sont pas dingues, c'est ça le pire."