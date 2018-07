Mireille Knoll a été "assassinée parce qu'elle était juive", déplore Macron

publié le 28/03/2018 à 13:30

Retrouvée morte vendredi 23 mars, lardée de coup de couteau et brûlée dans l'incendie volontaire de son appartement, Mireille Knoll a été assassinée parce qu'elle était juive. Le parquet avait d'ores et déjà retenu le crime antisémite, et Emmanuel l'a évoqué lors de l'éloge funèbre en hommage au gendarme Arnaud Beltrame ce mercredi 28 mars dans la cour d'Honneur des Invalides, à Paris.



Ainsi, Mireille Knoll a été victime du même "obscurantisme barbare" que le gendarme tué par le jihadiste de l'Aude, s'est indigné le chef de l'État. L'"obscurantisme barbare (...) nie la valeur que nous donnons à la vie, valeur niée par le terroriste de Trèbes, valeur niée par le meurtrier de Mireille Knoll, qui a assassiné une femme innocente et vulnérable parce qu'elle était juive et qui ainsi a profané nos valeurs sacrées et notre mémoire", a déploré Emmanuel macron.