Meurthe-et-Moselle : il tond le crâne de sa femme car elle menace de le quitter

publié le 01/06/2021 à 18:03

La victime s'est vue prescrire quatre jours d'ITT par le médecin légiste. Une jeune femme de 26 ans a été giflée et rasée à blanc à la tondeuse dans la nuit du jeudi au vendredi 28 mai, à Saint-Max, à côté de Nancy. Son bourreau n'est autre que son conjoint, à qui elle venait d'annoncer sa décision de le quitter.

L'agresseur, un homme de 29 ans, a été arrêté quelques heures après les faits et placé en garde à vue. Selon les informations de l'Est Républicain, il a reconnu avoir donné une gifle à sa compagne, mais a expliqué aux enquêteurs lui avoir rasé la tête suite à un pari perdu.

Une version contestée par la victime, qui affirme avoir eu le choix entre le rasage de ses cheveux et un tabassage en règle. Elle a également rapporté avoir fui avec ses enfants, qui ont assisté à la scène, après les faits et avoir été recueillie par des jeunes qui se sont interposés entre elle et son conjoint violent.

Coiffeur de profession, l'agresseur a été présenté aux juges de la cité judiciaire de Nancy, précise le quotidien régional. Il a finalement été remis en liberté sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'entrer en contact avec la jeune femme. Il a également été déchu de ses droits parentaux, au moins jusqu'à son passage devant le tribunal, le 1er octobre prochain.