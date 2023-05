Menaces contre des manifestants : les policiers mis en cause menacés de conseil de discipline

Nouveau rebond dans l'affaire des violences policières présumées perpétrées par plusieurs agents de la Brav-M. Enregistrés fin mars humiliant et menaçant des jeunes qu'ils venaient d'interpeller à Paris en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites, trois des agents mis en cause après la diffusion de ce document dans la presse pourraient être renvoyés en conseil de discipline et quatre autres sanctionnés d'un avertissement, rapporte l'AFP ce mardi 2 mai, d'après des sources proches du dossier.

Cette proposition de l'IGPN (l'Inspection générale de la police nationale) fait suite aux conclusions de l'enquête administrative menée dans cette affaire. La patronne de l'IGPN, Agnès Thibault-Lecuivre, avait par ailleurs annoncé que ses services allaient "proposer des sanctions". Des propos appuyés fin mars par Gérald Darmanin. Quelques jours après la révélation de cet enregistrement, le ministre de l'Intérieur avait affirmé qu'il y aurait "évidemment" des sanctions contre les policiers.



La décision sera prise par Laurent Nuñez

Il revient désormais au préfet de police Laurent Nuñez, qui a déclaré mardi soir sur BFMTV ne pas encore avoir reçu ces préconisations, de trancher, soit en les validant, soit en les révisant à la hausse ou à la baisse.

L'avertissement est une sanction disciplinaire du premier groupe, la plus basse de la fonction publique, et ne fait l'objet d'aucune mention dans le dossier de l'agent. En cas de renvoi devant un conseil de discipline, les policiers encourent potentiellement des sanctions plus lourdes, de l'exclusion temporaire d'un jour jusqu'à la révocation, beaucoup plus rare.

Une enquête judiciaire, également confiée à l'IGPN, est toujours en cours dans cette affaire.

