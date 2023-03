Menaces de policiers contre des manifestants : une enquête ouverte

Une enquête judiciaire a été ouverte samedi 25 mars après les menaces et intimidations proférées par des policiers contre de jeunes manifestants à Paris et révélées dans un enregistrement sonore, a indiqué le parquet de Paris, sollicité par l'Agence France-Presse. Information que RTL a pu confirmer de son côté auprès de la même source.

L'enquête a été confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) pour "violences volontaires par personnes dépositaires de l'autorité publique et menaces de crime", a détaillé le parquet, qui a reçu un signalement dans l'après-midi.

Vendredi, dans la foulée de la révélation de l'extrait audio par Le Monde et le site Loopsider, le préfet de police Laurent Nuñez avait saisi l'IGPN pour ouvrir une enquête administrative. Le préfet s'était dit "très choqué", jugeant ces propos "inacceptables" et qui "déontologiquement posent des problèmes très graves".

Dans cet enregistrement, on y entend plusieurs policiers, présentés par la presse comme des membres de la BRAV-M, une unité à moto mise en cause récemment dans plusieurs affaires de violences, enchaîner les propos humiliants, menaçants et intimidants envers sept jeunes interpellés lundi dernier lors d'une manifestation sauvage à Paris.

