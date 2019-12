publié le 18/12/2019 à 07:15

Le 30 mai 2008, Antoine Deriez, qui n’a alors que 8 ans, échappe miraculeusement à la noyade. Au beau milieu de la nuit, Cédric Horneck, le beau-père d’Antoine, décide de réveiller le petit garçon qui dort dans sa chambre. Sans un mot, ni violence, il l'emmène jusqu'au lac voisin.

Sur le ponton, dans la nuit froide, l’homme pousse le petit garçon et le maintien immergé sous l'eau. Antoine cesse de se débattre très vite. Cédric Horneck, le lâche et s’en va, le laissant pour mort. Mais quelques heures plus tard, l'enfant, flottant sur le ventre dans l'eau glacée est découvert par un promeneur. Il est immédiatement emmené à l’hôpital et survit.

Pourquoi Cédric Horneck a-t-il voulu tuer Antoine Deriez ? Quels souvenirs a-t-il de cette nuit tragique ? Et comment va-t-il réussir à dénoncer son bourreau ? Lors du procès qui s’ouvre deux ans après les faits, son avocat va l’aider à se préparer et se mettra physiquement entre lui et son beau-père pour éviter que leurs regards ne se croisent.

Cet homme c’est Alexandre Varaut : il est la Voix du crime de cet épisode et il raconte au micro de Amandine Bégot comment il va faire condamner Cédric Horneck.

