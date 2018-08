publié le 21/08/2018 à 16:29

Près de 200 volailles Label rouge se sont volatilisées dans une ferme du Calvados dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 août, indique la police sur Twitter. Le vol a eu lieu dans la ferme de Beauregard à Hérouville-Saint-Clair, pour un préjudice estimé à 3.000 euros.



Poules, poulets, pintades et canards, tout a été emporté par les voleurs. "Seules mes oies n'ont pas été embarquées", constate la propriétaire Agnès Maubert sur France Bleu Normandie. "C’est répétitif, cela nous est déjà arrivé l’année dernière, explique-t-elle au site Actu.fr. Et il y a 15 jours, on a été cambriolés dans notre maison, pendant que nous étions sur notre point de vente."

Pour enlever autant d'animaux à la fois, les enquêteurs et la propriétaire de la ferme pensent qu'un équipement important est nécessaire. Sur Twitter, les policiers assurent avec une pointe d'humour être sur le coup : "Les poulets enquêtent."