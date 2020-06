Coronavirus : des passagers d'un vol Paris-Nice refusent le port du masque à bord

publié le 14/06/2020 à 19:40

Mauvaise surprise à l'arrivée. Les passagers d'un vol Roissy-Nice à bord d'un avion Air France ont été accueillis par la gendarmerie à leur arrivée samedi 13 juin. La raison : le refus de porter leur masque pendant le vol, pourtant obligatoire dans les avions comme les aéroports.

D'après les propos rapportés par Nice Matin, tous les passagers s'étaient bien conformés aux règles sanitaires lors de l'annonce des consignes. Mais après le décollage, certains ont enlevé leur masque, sous prétexte qu'il n'était plus utile et qu'il était difficile de respirer avec. Et ceux malgré les rappels à l'ordre des hôtesses de l'air.

Le personnel à bord a fini par informer le commandant qui a fait une annonce au micro, rappelant aux passagers que le port du masque était obligatoire. "Si vous ne mettez pas le masque immédiatement, la police sera là à l’arrivée," a fermement déclaré le commandant, toujours selon Nice Matin.

À l'atterrissage, les passagers réfractaires ont été contraints à se présenter aux forces de l'ordre. Parmi les six membres des autorités qui les attendaient, des gendarmes. Si certains partaient en vacances, elles ont débuté avec une amende de 135€.