Ces images avaient suscité beaucoup d’émotion : le 12 juin dernier, dans un appartement en feu en plein centre-ville de Marseille, deux courageux inconnus avaient escaladé la façade de l'immeuble pour sauver trois enfants des flammes, dont un bébé de six mois. La maman, Léonie, a tout perdu dans cet incendie.



Aujourd'hui, elle a encore le visage marqué par la fatigue, mais plus aucune trace des fumées toxiques inspirées ce soir-là. Léonie, son bébé et ses deux autres enfants vont très bien, quatre jours après avoir échappé au pire. En début de soirée, un violent incendie s’était déclenché dans la cage d’escalier de leur immeuble, alimenté par plusieurs palettes de bois et un vieux canapé entreposés au rez-de-chaussé.

L’appartement est toujours inaccessible et probablement très endommagé. "Je n’ai plus de papiers, je n’ai rien pu prendre, c’était uniquement la vie de mes enfants qui m’importait à ce moment-là", affirme Léonie encore très émue.

Cette maman et ses enfants ont été recueillis par Sabah, une jeune femme au grand cœur, témoin de l’incendie et qui habite à quelques centaines de mètres. Elle se démène aujourd’hui pour rendre à cette famille une vie normale. Le journal La Provence a lancé un appel à la générosité dans son édition de vendredi, en indiquant le numéro de téléphone de Saba, et depuis, ça n’arrête pas.

Léonie, son bébé Louna, et Sabah (à droite), qui a recueilli la famille. Crédit : Hugo Amelin

"Je reçois plusieurs centaines d’appels par jour. De Bretagne, des Hautes-Alpes et même de l’étranger. Des dizaines de personnes qui habitent Marseille et les alentours sont venus m’amener des sacs d’habits, des jouets pour les enfants, des produits d’hygiènes, des chèques, de l’argent liquide", détaille la bienfaitrice.



Un voisin a quant à lui lancé une cagnotte en ligne pour recueillir les dons et permettre à Léonie de retrouver un logement, car c’est ce qui lui manque aujourd’hui. "On a de quoi la meubler et l’habiller de la tête aux pieds avec ces enfants, maintenant on attend un coup de fil d’un propriétaire disposé à lui louer un appartement. Si on me donne une clé le matin, elle aura un appartement fonctionnel dès le soir", assure Sabah au micro de RTL.



Léonie et Sabah vont rencontrer ce lundi 17 juin le maire de Marseille, Jean-claude Gaudin, pour tenter de lui trouver une solution de relogement.