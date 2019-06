Californie : les causes de l'incendie meurtrier de 2018 enfin connues

publié le 14/06/2019 à 05:58

De nouvelles informations ont été révélées sur l'origine de l'incendie du Mendocino Complex Fire, qui a ravagé la Californie entre juillet et septembre 2018. Considéré comme le plus grand incendie que la Californie ait jamais connu, tuant plus de 70 personnes, son origine n'avait pourtant pas encore été révélée.



L'enquête menée ces derniers mois vient enfin de dévoiler la cause du sinistre : c'est un seul homme, un nid de guêpe et une étincelle qui auraient provoqué les flammes.

Dans son rapport publié ces derniers jours, Cal Fire, l'agence californienne des incendies, explique ainsi que l'éleveur californien Glenn Kyle a allumé involontairement le feu en frappant à coups de marteau sur un poteau en métal.

L'homme avait en effet trouvé un nid de guêpes dans le sol du jardin de son ranch, et craignant leurs piqûres, souhaitait le boucher avec le poteau en métal.

L'éleveur "n'a rien pu faire" pour arrêter le feu

Les coups répétés du marteau sur le métal ont produit une étincelle, qui a immédiatement enflammé l'herbe sèche aux alentours. Les flammes se sont ensuite propagées rapidement à travers les champs desséchés de la région.



"J'ai senti de la fumée, je me suis retourné et le feu était là", a déclaré Glenn Kile dans une entrevue sur le porche de sa maison de deux étages de couleur rouge grange, explique dans un article le New York Times. C'est la première fois que l'homme parle publiquement de l'incendie. "Je n'ai rien pu faire", a-t-il ajouté.



Selon le rapport Cal Fire, il aurait débranché sa remorque et essayé d'éteindre le feu en "ramassant de la terre devant lui avec son quatre-roues". Il aurait par la suite renoncé et téléphoné aux secours.

Un drame historique en Californie

Le Mendocino Complex Fire a nécessité l'intervention permanente de 14.000 pompiers et a ravagé 114.850 hectares de terrain - soit quasiment la superficie d'une ville telle que Los Angeles.

La Californie est connue pour ses feux de forêts, qui ravagent chaque année une partie de sa flore. La sécheresse et les grands vents qui sévissent dans la région depuis plusieurs années aggravent la propagation de ces feux.