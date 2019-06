publié le 13/06/2019 à 16:27

Un pompier volontaire de la commune de Châtillon-sur-Indre est comparu mercredi 12 juin au tribunal correctionnel de Châteauroux. Poursuivi pour dix incendies, l'homme a finalement avoué être à l'origine des feux qui ont éclaté dans la région entre 2014 et 2016.



4 hangars étaient mystérieusement partis en fumés en 2014, 2015 et 2016, provoquant l’inquiétude des agriculteurs et habitants de la région. Les origines des l'incendies étaient restées longtemps inconnues. Un incendie a également ravagé les tribunes et la buvette du stade de la ville, mais l'ex-pompier ne reconnait pas ces faits, peut-on lire dans La Nouvelle République.

"Vous cibliez principalement des sites agricoles [...]. Un milieu d’où vous êtes originaire et où vous travaillez toujours", s’est ainsi étonné durant le procès le président, Olivier Bataillé.



Il ne supportait pas les moqueries de ses collègues

Le jeune homme de 24 ans a avoué à la barre qu'il voulait prouver à ses collègues, moqueurs, qu'il était capable d'éteindre un feu.



"Ils disaient que je ne supportais pas le feu, alors j’ai voulu leur prouver que ce n’était pas vrai", a-t-il ainsi expliqué durant son procès, avant d'ajouter : "Je choisissais mes cibles de façon aléatoire. J’étais toujours stressé lors de ces repérages".

Le jeune pompier pyromane a été reconnu coupable pour huit des dix incendies volontaires qu’il a provoqués, ajoute le journal. Il a ainsi été condamné à deux ans d’emprisonnement, dont un avec sursis et devra suivre des soins et indemniser ses victimes. Le montant de cette indemnisation sera fixé lors d’une audience civile.