Marseille : plus de 500 cartouches de cigarettes et 75.000 euros saisis

publié le 13/08/2020 à 20:56

Les policiers ont procédé, mercredi 12 août, à une saisie exceptionnelle de cigarettes de contrebande, à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Le coupable détenait pas moins de 600 cartouches et 75.000 euros en liquide.

La saisie a eu lieu sur le marché aux puces de Marseille. Le paquet de cigarettes y coûte 5 euros l'unité, ce qui est presque deux fois moins cher que dans le commerce légal. Une quinzaine de revendeurs servent parfois les clients directement à la fenêtre de leur voiture. C'est un petit peu l'économie de la débrouille...

Mais l'homme interpellé mercredi est d'un calibre différent. À la fois grossiste et vendeur bien installé, c'est un père de famille d'une cinquantaine d'années. Et comme l’explique un commissaire des quartiers Nord de Marseille, son business démarre très tôt le matin : "à 8h30 du matin, il était déjà en possession de plus de 750 euros qui provenaient directement de la vente de ses paquets de cigarettes."

"À son domicile, ils ont découvert, bien rangés dans une boîte et dans une chaussure, des liasses de billets pour un total de 75.000 euros, ajoute le commissaire. Et à l'aide de clefs trouvées au domicile, ils ont découvert un box à plus d'un kilomètre qui contenait plus de 500 cartouches de cigarettes".

Délesté de son pactole, le trafiquant a fait un malaise en garde à vue. Il est actuellement hospitalisé. Mais ces trafics de cigarettes sont pris très au sérieux à Marseille car ils provoquent régulièrement des rixes à l'arme blanche entre revendeurs. Cette enquête a été menée par un groupe de six policiers spécialisés dans les trafics de contrebande.