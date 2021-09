Marseille : où en est-on des enquêtes sur les règlements de comptes ?

Alors que le président Emmanuel Macron est en visite depuis mercredi à Marseille, ville minée par la violence et l'insécurité, les investigations sur les règlements de comptes survenus cet été se poursuivent. La Police Judiciaire fait face à des enquêtes très longues et engage de lourds moyens : une soixantaine d'agents de la Brigade criminelle planchent régulièrement sur ces meurtres.

Pour rappel, ces affrontements ont fait 12 victimes cet été. Le 28 juin dernier, un jeune homme âgé de 21 ans avait perdu la vie dans la cité de Bassens. Deux mois plus tard, cette affaire a déjà été résolue par les enquêteurs. Deux suspects ont été interpellés deux jours après les faits : ils ont été mis en examen pour homicide volontaire.

En plus du travail classique d'investigations à base de prélèvements, témoignages et vidéosurveillance pour retrouver les auteurs des faits, la PJ mise sur d'autres interpellations liées au trafic de stupéfiants et à la détention d'armes : six personnes ont été arrêtées sur la période estivale. L'objectif est de tenter de relier les suspects qu'ils ont entre les mains aux différents règlements de comptes non résolus.