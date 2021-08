Les infos de 5h - Fusillade à Marseille : "C'est la guerre", dénonce un habitant du quartier

Un adolescent de 14 ans assassiné, un autre blessé et un enfant de huit ans légèrement touché à la tête : un commando armé d'une kalachnikov a semé la désolation mercredi soir à Marseille, à l'entrée d'une cité abritant un trafic de drogue. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en déplacement à Gardanne non loin de Marseille, ne s'est pas rendu dans le quartier de la fusillade.

Il a néanmoins dénoncé "une terreur qui s'installe dans des quartiers qui sont la proie de trafiquants de drogue". Ce jeudi, au lendemain du drame, ce sont les habitants du quartier qui sont scandalisés et expriment leur ras-le-bol. "On en a trop marre. C'est la guerre. On ne sait pas pourquoi ça arrive", dit l'un d'entre eux.

"Ça fait une dizaine d'années qu'on se bat contre ça. Il n'y a rien qui change, au contraire c'est pire. On ne s'occupe pas de nous", explique-t-il, dénonçant l'inefficacité des forces de l'ordre.

