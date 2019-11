publié le 28/11/2019 à 07:20

C'est décidé : Martine Vassal, présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, sera la candidate LR aux Municipales 2020 à Marseille. Les Républicains ont tranché mercredi sur la personnalité politique qui tentera de succéder à Jean-Claude Gaudin, maire sortant. Ils avaient le choix entre Martine Vassal et Bruno Gilles, qui n'a pas manqué de faire entendre sa déception, assurant immédiatement poursuivre sa campagne.

La Commission nationale d'investiture (CNI) a donc apporté son soutien à Martine Vassal par 27 voix contre 11 à Bruno Gilles, sénateur et président de l'influente fédération des Bouches-du-Rhône des Républicains.

En apprenant la candidature dissidente de son adversaire, Martine Vassal a appelé au rassemblement et décidé de lui tendre la main : "Je ne me résous pas à ce que (Bruno Gilles) porte une candidature dissidente de celle de notre famille politique et (je) l'appelle à me rejoindre pour associer nos forces et nos idées au service des Marseillaises et des Marseillais". Et d'ajouter : "L'avenir de Marseille exige la mobilisation de tous, dans l'union, seule garante du succès pour donner un nouvel élan à notre ville".

Jean-Claude Gaudin a pour sa part appelé Bruno Gilles à "respecter la décision de sa famille politique", ne doutant pas que "la raison et la sagesse l'emporteront, une fois passée sa légitime déception".