publié le 03/08/2019 à 13:58

Au cours du dernier épisode de canicule en juillet, un homme de 78 ans a été retrouvé inanimé sur son palier à Marseille. Et pour cause, il ne restait plus beaucoup de place chez lui. A l'intérieur de son appartement, 24 tonnes de déchets ont été retrouvées, rapporte La Provence.

L'homme est atteint du syndrome de Diogène, un trouble du comportement conduisant à des conditions de vie négligées, voire insalubres, mais aussi à une tendance à l'accumulation compulsive. Chaque jour, ce Marseillais faisait les poubelles pour remonter chez lui toutes sortes de déchets. Il vivait également sans eau ni électricité.

Ce sont ses voisins qui ont alerté les secours. Les voisins qui ont ensuite assisté au déblaiement et au nettoyage de l'appartement. 24 tonnes de déchets, soit une douzaine de bennes, ont été évacuées.

Le vieil homme a depuis été placé en hôpital psychiatrique mais devrait retrouver son logement à sa sortie. De quoi inquiéter les habitants de l'immeuble. "C'est un enfer pour nous, cela génère d'insoutenables odeurs" raconte l'un d'entre eux au quotidien régional.