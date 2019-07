Gers : la gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver une jeune femme

publié le 14/07/2019 à 17:52

Disparition inquiétante dans le Gers. La gendarmerie de la commune a lancé un appel à témoins, ce dimanche 14 juillet, pour retrouver une jeune femme disparue depuis le 2 juillet dernier.

Léa, âgée de 29 ans, a été vue pour la dernière fois alors qu'elle se rendait chez sa sœur, à Masseube. Depuis, elle ne donne plus de nouvelles et ne répond plus aux appels téléphoniques. Les gendarmes ont publié sur Facebook un appel à témoins pour disparition inquiétante.

La jeune femme mesure près d'1m70, a les yeux verts, un piercing à la lèvre inférieure, un tatouage "petit bonhomme" à l’intérieur du poignet gauche et un écarteur à l'oreille gauche. Toute personne susceptible d'avoir des informations est prié de contacter la gendarmerie de Mirande aux numéros suivants : 05.62.59.05.60 ou le 17.